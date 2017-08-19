Иран и Армения подписали соглашение о сотрудничестве в зонах свободной торговли

Согласно договору Иран и Армения развивают сотрудничество в Иранской ЗСТ Арас и армянской ЗСТ Мегри, сказал глава организации свободной зоны Арас.По словам генерального директора ЗСТ "Арас" Мохсена Хадема Араб-Баги, обмен информацией и опытом является одной из важнейших частей документа. "Поставки газа из Ирана в Мегри, а также экспорт энергии через ЗСТ, создание различных фабрик и более легкий ввод автомобилей из Ирана в Армению и Наоборот, находятся в повестке дня данного соглашении", подчеркнул он.Отмечается, что правительство Армении утвердило 30 марта законопроект о создании ЗСТ вблизи границы с Ираном.ЗСТ Мегри будет построена в Сюникской области вдоль реки Арас на площади 32 гектара с инвестициями более 3 млн долларов в первый год.Около 120 иностранных инвесторов будут инвестировать от 350 до 400 миллионов долларов, чтобы увеличить стоимость экспорта в регионе до 100 миллионов долларов в год, а также создать 2500 рабочих мест.Напомним, что иранская делегация из свободной зоны Арас во главе с советником президента ИРИ, секретарем Координационного совета свободных и особых экономических зон Акбаром Торканом прибыла в Армению с трехдневным визитом. В ходе поездки иранская делегация встретилась с министром экономического развития и инвестиций Суреном Караяном, министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашотом Манукяном, а также министром по вопросам международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляном.9409**